Incentivi promessi e poi negati / Vaielettrico risponde

(Di lunedì 8 marzo 2021) Domande e segnalazioni vanno i nviate all'indirizzo info@.it ./ ...delle firme per poi girarle al Ministero per una tutela del nostro diritto? Tra l'altro leggo sul ...

Advertising

vaielettrico : @vaielettrico risponde / La frustrazione di tre lettori che avevano puntato su eco- #BONUS mai arrivati. Chi puntav… -

Ultime Notizie dalla rete : Incentivi promessi

Vaielettrico.it

e poi negati: due lamentela riguardano il bonus - bici con rottamazione, la terza l'incentivo di Regione Lombardia. Vaielettrico risponde. Domande e segnalazioni vanno i nviate all'...Dove sono i 20 milioni di eurodall'Assessorato al Turismo per promuovere il turismo Sardo? Sulla questione la Uiltrasporti Sardegna vuole chiarezza e chiede alla Camera di Commercio, ...«Parlerò con il ministro Giorgetti che ha sempre mantenuto gli impegni e vediamo magari di coinvolgere anche il presidente del consiglio, che faccia pesare i suoi rapporti ...Il tempo passa, le scadenze si avvicinano, a partire dall’assemblea degli azionisti convocata per il 6 aprile, le prese di posizione di istituzioni e parti sociali si susseguono, ma dal Tesoro non arr ...