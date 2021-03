"Incapace". A Paragone il microfono resta aperto, Sileri sente tutto: vaccino, rissa brutale in tv: "Lo sai? Allora muto" | Video (Di lunedì 8 marzo 2021) "Allora non parlare". Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, perde la pazienza con Gianluigi Paragone. Entrambi ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, battagliano sul tema dei vaccini e i ritardi del (precedente) governo. "Servono gli attributi - sottolinea il tecnico d'area grillina -. Serve che l'Aifa dica: non preferibilmente, potenzialmente, niente condizionali: il vaccino funziona funziona con gli over 65? Bene, si fa". "Dove siete stati nell'ultimo anno?", domanda Paragone, ex senatore M5s oggi leader di Italexit. "Le dosi sono rimaste in frigo perché non si sapeva quante ne sarebbero arrivate il mese successivo". Paragone bisbiglia ripetutamente: "Voi siete incapaci...". Sileri lo sente, si innervosisce ma continua: "Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) "non parlare". Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, perde la pazienza con Gianluigi. Entrambi ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, battagliano sul tema dei vaccini e i ritardi del (precedente) governo. "Servono gli attributi - sottolinea il tecnico d'area grillina -. Serve che l'Aifa dica: non preferibilmente, potenzialmente, niente condizionali: ilfunziona funziona con gli over 65? Bene, si fa". "Dove siete stati nell'ultimo anno?", domanda, ex senatore M5s oggi leader di Italexit. "Le dosi sono rimaste in frigo perché non si sapeva quante ne sarebbero arrivate il mese successivo".bisbiglia ripetutamente: "Voi siete incapaci...".lo, si innervosisce ma continua: "Se ...

