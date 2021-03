In Israele il vaccino sta battendo il Coronavirus | “Campagna a tappeto funziona”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Inilstail. La vaccinazione ainsembra dare i frutti sperati secondo Arnon Afek, direttore generale dello Sheba General Hospital israeliano. Il numero di ricoveri e di morti tra i vaccinati sarebbe crollato sensibilmente e i numeri di coloro che hanno ricevuto almeno una dose è in costante aumento. “Abbiamo vaccinato gli ultraottantenni, la fascia di età tra i 70 e i 79 anni è stata immunizzata per l’85% e siamo oltre l’80% per coloro che hanno più di 50 anni d’età” ha dichiarato Arnon Afek, direttore generale dello Sheba General Hospital israeliano durante lo speciale Covid-19 di Rainews24 condotto da Gerardo D’amico. E cosìavrebbe visto crollare il numero di ricoveri e di morti tra i vaccinati, ...

... come ad esempio in. Togliere eventuali dosi preziose agli anziani, ai soggetti più ... In Italia ci sarebbe un soloche può essere inoculato a partire dai 16 anni, quello di Pfizer, ...... ha sottolineato Salvini commentando il via libera delAstraZeneca anche agli Over 65. 'Non ... Per l'approvvigionamento dall'estero, siamo in contatto con India, con, con San Marino. E ...La scarsità delle dosi non è imputabile al governo, visto che anche altri paesi si trovano più o meno nella stessa situazione», continua Modenini che però precisa: «Noto però che alcuni governi, penso ...Mentre la carenza di dosi di vaccino costringe molti Paesi europei a restrizioni sempre maggiori, Israele riapre quasi del tutto grazie alla rapidità della campagna di immunizzazione.