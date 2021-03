"In Irak la chiesa è viva". La festa dei cristiani per il Papa pellegrino

(Di lunedì 8 marzo 2021) Questo reportage è stato realizzato grazie al contributo di Aiuto allache Soffre Qaraqosh () Idi Qaraqosh, perseguitati dall’Isis, sono in strada da ore, pigiati uno sull’altro, per salutare Francesco, il primoin. Ramoscelli d’ulivo, foto di Bergolio, bandierine del Vaticano fanno da contorno a una grande, indimenticabile, giornata di InsideOver.

La scultura religiosa era esposta da generazioni nelladi Sant'Addai, a Karemlash, uno dei villaggi della piana di Ninive, il cuore dei cristiani in, che sono stati brutalmente occupati ...Nell'omelia lancia il messaggio di resistenza: 'Oggi, posso toccare con mano che lainè viva, che Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele'.I cristiani di Qaraqosh, perseguitati dall'Isis, sono in strada da ore, pigiati uno sull'altro, per salutare Francesco, il primo Papa pellegrino in Irak. Ramoscelli d'ulivo, foto di Bergolio, bandieri ...Papa Francesco sparge l'incenso all'inizio della messa sul grande altare nello stadio di Erbil e si avvicina subito alla statua bianca e celeste della Madonna decapitata dai tagliagole dello Stato isl ...