In Friuli Venezia Giulia sette nuovi beni tutelati dal Ministero della Cultura (Di lunedì 8 marzo 2021) TRIESTE – Sono sette i nuovi beni tutelati in Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Cultura, emersi a conclusione della Commissione regionale del Patrimonio culturale riunita il 3 marzo al Segretariato regionale del ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia a Trieste. Nel dettaglio sono il Monumento al Duca d’Aosta e la parete commemorativa ai Caduti del Primo e Quarto Stormo Caccia a Gorizia, la Chiesa di San Canciano Martire a Mereto di Tomba in provincia di Udine, la Chiesa di San Lorenzo Martire e Campanile a Manzano in provincia di Udine, il Complesso dell’Opera di San Giuseppe a Trieste, le ex Case Ferrovieri di via Udine a Trieste, un edificio di via Sant’Ireneo della Croce 4 e uno in via Udine, entrambi a Trieste. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) TRIESTE – Sono sette i nuovi beni tutelati in Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Cultura, emersi a conclusione della Commissione regionale del Patrimonio culturale riunita il 3 marzo al Segretariato regionale del ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia a Trieste. Nel dettaglio sono il Monumento al Duca d’Aosta e la parete commemorativa ai Caduti del Primo e Quarto Stormo Caccia a Gorizia, la Chiesa di San Canciano Martire a Mereto di Tomba in provincia di Udine, la Chiesa di San Lorenzo Martire e Campanile a Manzano in provincia di Udine, il Complesso dell’Opera di San Giuseppe a Trieste, le ex Case Ferrovieri di via Udine a Trieste, un edificio di via Sant’Ireneo della Croce 4 e uno in via Udine, entrambi a Trieste.

