“Impossibile da riconoscere”. Damiano prima dei Maneskin, nelle foto del passato è completamente diverso (Di lunedì 8 marzo 2021) I Maneskin si sono presi la rivincita di X Factor 2017 (erano arrivati secondi dietro all’ormai dimenticato Lorenzo Licitra) e hanno trionfato a Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”. Secondi Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” e terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. “Il nostro pezzo era anche anticonvenzionale, ma questo arriva in secondo piano. Noi abbiamo portato la nostra identità, e anche per questo siamo stupiti del risultato perché non ci aspettavamo una ricezione così veloce da parte del pubblico”, ha detto la rock band commentano la loro vittoria. “Abbiamo portato qualcosa di diverso da quello che si era abituati a vedere sul palco del festival. E l’avere vinto ci ha fatto capire che la riposta del pubblico è molto positiva, che c’è curiosità, entusiasmo per quello che stiamo facendo e siamo pronti a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Isi sono presi la rivincita di X Factor 2017 (erano arrivati secondi dietro all’ormai dimenticato Lorenzo Licitra) e hanno trionfato a Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”. Secondi Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome” e terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. “Il nostro pezzo era anche anticonvenzionale, ma questo arriva in secondo piano. Noi abbiamo portato la nostra identità, e anche per questo siamo stupiti del risultato perché non ci aspettavamo una ricezione così veloce da parte del pubblico”, ha detto la rock band commentano la loro vittoria. “Abbiamo portato qualcosa dida quello che si era abituati a vedere sul palco del festival. E l’avere vinto ci ha fatto capire che la riposta del pubblico è molto positiva, che c’è curiosità, entusiasmo per quello che stiamo facendo e siamo pronti a ...

Advertising

alextorre13 : @CarlaLagorio @Agenzia_Italia @atanor7 È sicuramente meglio del burqa, ovviamente, ma riconoscere no, con occhiali… - naninani81 : quando ho letto “non si fa così con in fan” ho pensato che fosse una rosiner a scrivere, perché impossibile nn rico… - PatosNokia : Ping Call, la nuova truffa telefonica quasi impossibile da riconoscere - gigitudine : 10 segretari in 14 anni. Con rispetto per tutte le persone valide che credono nel progetto del Partito Democratico,… - mariamagdastel : @LongobardiDon Non sono io che ti ho cercato ma Tu ! E allora sii la mia forza , fammi riconoscere il male e allon… -