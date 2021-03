Impiegati della sanità | avvocati | professori A chi spetta il vaccino? Il caos delle liste

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nove studenti su dieci costretti alla Dad, ma la campagna per i docenti non decolla. Il caso degli amministrativi immunizzati

Nove studenti su dieci costretti alla Dad, ma la campagna per i docenti non decolla. Il caso degli amministrativi immunizzati... tra le vittime prime e principalipiù inattesa tempesta economica e sociale del nuovo ...dollari l'anno ma non hanno alcun accesso alle strutture con cui l'America si prende cura degli...Nove studenti su dieci costretti alla Dad, ma la campagna per i docenti non decolla. Il caso degli amministrativi immunizzati ...In Umbria domenica 7 marzo è stata superata la quota dei 50 mila vaccinati . Con l’avvio delle somministrazione delle dosi anche la ...