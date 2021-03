Immigrazione, arrestato trafficante di esseri umani (Di lunedì 8 marzo 2021) CROTONE (ITALPRESS) – arrestato presso il Cara di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, un trafficante di esseri umani. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, insieme ai colleghi della Calabria, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Sabir Abdalla Ahmed, sudanese di 26 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani. Lo straniero, era giunto in Italia lo scorso febbraio, dopo essere stato soccorso in mare, insieme a numerosi altri migranti, a bordo di una nave appartenente ad una Ong attraccata poi al porto commerciale di Augusta.Le indagini avviate al momento dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) CROTONE (ITALPRESS) –presso il Cara di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, undi. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa, insieme ai colleghi della Calabria, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Sabir Abdalla Ahmed, sudanese di 26 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’clandestina e alla tratta degli. Lo straniero, era giunto in Italia lo scorso febbraio, dopo essere stato soccorso in mare, insieme a numerosi altri migranti, a bordo di una nave appartenente ad una Ong attraccata poi al porto commerciale di Augusta.Le indagini avviate al momento dello ...

