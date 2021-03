Il Viaggio di Papa Francesco in Iraq è Finito, Bergoglio in volo per Roma (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma - Il Papa lascia l'Iraq. A breve il volo Papale decollerà per Roma, l'arrivo è previsto intorno alle 13 a Roma Ciampino. Le ferite della guerra sono cumuli di pietre, muri sbrecciati, strade ancora sconnesse. Francesco arriva a Mosul, la città al nord dell'Iraq che è stata fino al 2017 roccaforte dell'Isis, per pregare per le vittime della guerra. Dietro di lui la chiesa siriaca venuta giù sotto le bombe. Per le strade uno spiegamento di militari per proteggere il Papa, con la preoccupazione che qualche cellula dormiente possa rovinare questo momento storico per l'Iraq. Poi l'esplosione della gioia a Qaraqosh, la città della Piana di Ninive dove c'era la più grande comunità cristiana del Paese. ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 8 marzo 2021)- Illascia l'. A breve ille decollerà per, l'arrivo è previsto intorno alle 13 aCiampino. Le ferite della guerra sono cumuli di pietre, muri sbrecciati, strade ancora sconnesse.arriva a Mosul, la città al nord dell'che è stata fino al 2017 roccaforte dell'Isis, per pregare per le vittime della guerra. Dietro di lui la chiesa siriaca venuta giù sotto le bombe. Per le strade uno spiegamento di militari per proteggere il, con la preoccupazione che qualche cellula dormiente possa rovinare questo momento storico per l'. Poi l'esplosione della gioia a Qaraqosh, la città della Piana di Ninive dove c'era la più grande comunità cristiana del Paese. ...

Advertising

peppeprovenzano : Fraternità, speranza, pace. Il coraggioso viaggio del Papa in Iraq emoziona e impone di elevare il nostro dibattito… - Avvenire_Nei : Il viaggio in Iraq. Il Papa a Mosul: mai lecito uccidere i fratelli in nome di Dio - vaticannews_it : #7marzo #PapaInIraq L'incontro, a Erbil con il padre di Alan Kurdi, il bimbo siriano di etnia curda morto in un nau… - Giornaleditalia : Il Papa è decollato da Baghdad per Roma, concluso viaggio in Iraq - fisco24_info : Papa lascia l'Iraq: 'Prego per la pace, l’unità è la prosperità della nazione': Finisce il 33esimo viaggio apostoli… -