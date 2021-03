Il viaggio del Papa in Iraq, visto dall’Iran (Di lunedì 8 marzo 2021) Ma come è stata vista la visita del Papa in Iraq dal vicino Iran? Con interesse certo, ma in modo non univoco. In questione vi sono le ragioni teologiche che dividono le due grandi scuole sciite delle città sante di Najaf in Iraq e Qom in Iran, ma anche questioni di ordine politico, non escluso il ruolo che svolse proprio Teheran, con le milizie guidate dal generale Qassem Soleimani, nel liberare l’Iraq dall’Isis e rendere dunque possibile la visita di Francesco. In generale si può dire che vi è stato un sostanziale silenzio da parte delle autorità, della scuola di Qom e della tv di stato, mentre i commenti si sono raccolti soprattutto sui giornali, e quelli più favorevoli nell’area moderata e riformista. “Grande rispetto per il Santo Padre, ma è Teheran a sentirsi capitale dello sciismo” “Il tema della visita del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ma come è stata vista la visita delindal vicino Iran? Con interesse certo, ma in modo non univoco. In questione vi sono le ragioni teologiche che dividono le due grandi scuole sciite delle città sante di Najaf ine Qom in Iran, ma anche questioni di ordine politico, non escluso il ruolo che svolse proprio Teheran, con le milizie guidate dal generale Qassem Soleimani, nel liberare l’dall’Isis e rendere dunque possibile la visita di Francesco. In generale si può dire che vi è stato un sostanziale silenzio da parte delle autorità, della scuola di Qom e della tv di stato, mentre i commenti si sono raccolti soprattutto sui giornali, e quelli più favorevoli nell’area moderata e riformista. “Grande rispetto per il Santo Padre, ma è Teheran a sentirsi capitale dello sciismo” “Il tema della visita del ...

