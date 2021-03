Il vescovo di Sanremo contro Fiorello e il Festival | «Offese blasfeme e volgari alla fede durante la Quaresima»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Dura reazione deldisulche si è appena concluso. «A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di protezione riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioninei confronti dellacristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in formee offensive nel corso della 71 edizione deldella Canzone Italiana a, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto», scrive mons. Antonio Suetta. La reazione delè un vero e proprio anatema aldi: «Il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la ...

Advertising

repubblica : Il vescovo di Sanremo contro il Festival: 'Offese sul palco alla fede cristiana' - HuffPostItalia : Il vescovo di Sanremo: 'Al Festival manifestazioni blasfeme e volgarità in piena Quaresima' - kattyrosexx : Poco fa leggevo l articolo del vescovo di Sanremo che ha accusato il nostro Fiorello di blasfemia per aver portato… - PaolaMIRANDOLA : RT @paciolla_sabino: Sanremo: offese insulse e volgari alla fede dei credenti. Comunicato del vescovo Antonio Suetta. - GiorgioAntonel1 : RT @ilGatt0Pardo: Il vescovo di Sanremo contro il Festival: 'Offese sul palco alla fede cristiana'. Se si fosse limitato a dire che le offe… -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Sanremo

Non può chiudere un occhio sull'esibizione avvenuta sul palcoscenico del teatro dell'Ariston, ovvero quella di Achille Lauro e Fiorello, ildella Diocesi di Ventimiglia -, Mons. ...Ildella Diocesi di Ventimiglia -, ex economo diocesano, ex rettore seminario di Albenga, il loanese Mons. Antonio Suetta, non ci sta e punta decisamente l'indice contro il Festival di ...Chiaro il riferimento ai quadri realizzati da Achille Lauro, a giudicare dalle isteriche reazioni suscitate tornato a casa da vero trionfatore.L'esibizione di Achille Lauro al Festival non è piaciuta al vescovo di Sanremo e Ventimiglia Antonio Suetta, che critica anche Fiorello. (ANSA) ...