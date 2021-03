Il vero sogno sanremese è il Dream Massage targato Napoli. (Di lunedì 8 marzo 2021) Un festival strano quello che stiamo vivendo, privo del solito glamour a cui da anni siamo abituati eppure è un festival che sta facendo sognare un intero settore: quello del turismo, che vede in ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 8 marzo 2021) Un festival strano quello che stiamo vivendo, privo del solito glamour a cui da anni siamo abituati eppure è un festival che sta facendo sognare un intero settore: quello del turismo, che vede in ...

Advertising

Zabxfra : @icaruzwoman Shhhhh non è vero è tutto un sogno - trinchelino : RT @LIntelligente: Un vero uomo rispetta le donne corteggia una donna lotta per la parità uomo/donna non accetta violenza sulle donne viv… - cettina3151 : RT @LIntelligente: Un vero uomo rispetta le donne corteggia una donna lotta per la parità uomo/donna non accetta violenza sulle donne viv… - fallsdizis : poi con sto stage che sto facendo vero non prendo chissà quanto ma vorrei tanto realizzare il mio sogno visitare ny… - Cami71Michele : @MustErminea Ma sempre in modalità film dici, vero? ?? ?? Auguri per il tuo sogno. Ogni sogno è bello se si realizza.… -