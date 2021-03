Il vaccino di AstraZeneca sarà somministrato anche agli over 65 (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: pixabay)Le evidenze scientifiche fino a oggi disponibili sul vaccino messo a punto da AstraZeneca non solo conferebbero la sua sicurezza, ma suggerirebbero anche che è in grado di fornire, in chi ha più di 65 anni d’età, un’elevata protezione sia dallo sviluppo della Covid-19, sia dalle sue forme gravi. È questa la motivazione alla base del recente via libera per estendere l’utilizzo di questo vaccino anti-Covid anche agli over 65. A riferirlo è il gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità in una circolare appena diffusa dal ministero della Salute Utilizzo del vaccino Covid-19 vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni e firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Oltre alle prove ... Leggi su wired (Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: pixabay)Le evidenze scientifiche fino a oggi disponibili sulmesso a punto danon solo conferebbero la sua sicurezza, ma suggerirebberoche è in grado di fornire, in chi ha più di 65 anni d’età, un’elevata protezione sia dallo sviluppo della Covid-19, sia dalle sue forme gravi. È questa la motivazione alla base del recente via libera per estendere l’utilizzo di questoanti-Covid65. A riferirlo è il gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità in una circolare appena diffusa dal ministero della Salute Utilizzo delCovid-19 vaccinenei soggetti di età superiore ai 65 anni e firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Oltre alle prove ...

