Il Torino scrive a Ounas: «Non c'è posto per il razzismo»

Il Torino si è stretto intorno ad Adam Ounas nella lotta contro il razzismo: il comunicato del club granata in onore del calciatore del Crotone

COMUNICATO – «Non c'è posto per il razzismo. Adam, siamo al tuo fianco».

? Non c'è posto per il razzismo
Adam, siamo al tuo fianco#KeepRacismOut https://t.co/75Ix5PV9Yu
— Torino Football Club (@TorinoFC 1906) March 8, 2021

