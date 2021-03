IL TEXAS LANCIA L' ”OPERAZIONE LONE STAR ” GUARDIA NAZIONALE E TRUPPE STATALI PER METTERE IN SICUREZZA I CONFINI DOPO CHE BIDEN HA SPALANCATO LE PORTE ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il governatore delGreg Abbott sta prendendo in mano ladelle frontiere, inviandodellae polizia di stato per combattere il traffico di droga e di persone mentre le politiche dell’amministrazionestimolano un’ondata di immigrazione illegale. La nuova iniziativa “” invierà risorse diterrestri, aeree, marine proviene da Database Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TEXAS LANCIA

R101

... per quanto i completi gessati diano sempre gli incubi a chi scrive, spezziamo unain suo ... anche se tutte quelle frange fanno subito rodeo in. Rimandata. L'una e dieci, teniamo gli occhi ...CPS Energy è tra i principali acquirenti pubblici di energia eolica del Paese ed è al primo posto inper la generazione di energia solare. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1447811/CPS_...Elon Musk, magnate e CEO di Tesla, ha dichiarato di voler creare una nuova città, chiamata Starbase, in Texas, nell’area dove ha già ...Uno scrittore racconta i sei giorni che hanno sconvolto milioni di americani. Pensando al clima, al mito del privato, all’indipendentismo e a un rover ...