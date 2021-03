Il sondaggio di BgY | il 60% da bambina esclusa da giochi “da maschio”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Festa della Donna ricorre ogni anno nella giornata dell’8 marzo. Un avvenimento importante per celebrare non solo le conquiste ottenute dalle donne nel corso della storia, ma anche per ricordare le disuguaglianze e le violenze che sono ancora presenti nella nostra società moderna. Siamo certi, però, di essere veramente coscienti e consapevoli della situazione attuale delle donne? Siamo sicuri di sapere cosa voglia dire essere donna e in quale condizione economica, sociale, culturale ancora vivono? Abbiamo chiesto alle nostre followers su Instagram di rispondere ad alcune domande in relazione alla situazione odierna delle donne e prima di illustrare le risposte è bene ricordare che ogni ragazza che ha risposto potrebbe essere vostra figlia, vostra sorella, la vostra ragazza, vostra cugina, la vostra migliore amica. Ogni risposta che abbiamo ricevuto è segno di qualcosa che non va, ...