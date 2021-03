Il Sindaco di Caserta cambia assessore | una donna per le risorse del Recovery Fund

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiCarlo Marino ha nominato, nel giorno della Festa della, Gerardina Martino nuovacomunale, affidandole le deleghe alla Programmazione finanziaria ed entrate comunali,Plan, Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Programmazione Comunitaria. “Ringraziamo innanzitutto il professor Federico Pica – ha dichiarato il– per lo straordinario lavoro portato avanti in questi quattro anni e mezzo. Il suo impegno e la sua competenza hanno permesso al Comune di superare le difficoltà finanziarie che avevamo ereditato dalle precedenti amministrazioni, consentendoci di guardare al futuro con maggiore serenità. Il professor Pica continuerà a collaborare con ...

