Il saluto fra Guardiola e Solskjaer dopo il derby di Manchester – VIDEO (Di lunedì 8 marzo 2021) Premier League, il saluto fra Guardiola e Solskjaer dopo il derby vinto per 2-0 dal Manchester United sul Manchester City. Le immagini Grazie al successo per 2-0 all’Etihad, il Manchester United ha interrotto la striscia di 21 vittorie consecutive del Manchester City fra tutte le competizioni. Il risultato finale non ha però impedito ai due allenatori, Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer di salutarsi affettuosamente al termine della partita. Guardiola and Solskjaer share a moment after #Manchesterderby pic.twitter.com/yplU3zn0Q4 — Rob Harris (@RobHarris) March 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Premier League, ilfrailvinto per 2-0 dalUnited sulCity. Le immagini Grazie al successo per 2-0 all’Etihad, ilUnited ha interrotto la striscia di 21 vittorie consecutive delCity fra tutte le competizioni. Il risultato finale non ha però impedito ai due allenatori, Pepe Ole Gunnar Solskjaer di salutarsi affettuosamente al termine della partita.and Solskjaer share a moment after #pic.twitter.com/yplU3zn0Q4 — Rob Harris (@RobHarris) March 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com

