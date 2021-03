Il ritorno di Laporta al Barca | il Re Sole che governa sulle macerie degli altri

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 marzo 2021) Joanè il nuovo presidente del Barcellona. Ed è subito 2003. El Pais lo chiama “il Re” per il riferimento alla metafora delche torna risplendere sul buio del Camp Nou. E per il curriculum che l’ha rimesso su quella poltrona lasciata nel 2010. La nostalgia dei trionfi, ora che il Barcellona attraversa la sua crisi più nera, col presidente uscente, Bartomeu, agli arresti domiciliari.era già stato presidente del Barcellona dal 2003 al 2010. Sette anni in cui arrivarono Rijkaard e Ronaldinho, poi Pep Guardiola, Messi e Iniesta. Ma soprattutto 11 trofei: 4 campionati, 2 Champions, una Copa del Rey, 3 supercoppe spagnole, una supercoppa europea e un Mondiale per club. Così come costruì le sue fortunerovine del mandato di Joan Gaspart, oggi torna are ...