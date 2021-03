Il prof decapitato a Parigi "Tradito da un'alunna" (Di lunedì 8 marzo 2021) Ucciso da un terrorista islamico per aver mostrato le vignette di Charlie Hebdo. La tredicenne che l'aveva accusato in realtà aveva mentito: "Non ero in classe" Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Ucciso da un terrorista islamico per aver mostrato le vignette di Charlie Hebdo. La tredicenne che l'aveva accusato in realtà aveva mentito: "Non ero in classe"

