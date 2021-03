Il primario di rianimazione: "Non ho mai smesso di avere paura. In alcune regione situazione più gestibile" (Di lunedì 8 marzo 2021) “Qualsiasi rianimatore desidererebbe idealmente vivere in un’Italia chiusa. È drammatico assistere alla morte di tante persone. Nella terapia intensiva di questo ospedale da febbraio 2020 al 6 marzo sono passate 351 persone con polmonite grave. Il 30% non ce l’hanno fatta. È un dolore che si rinnova. Ma non si può ragionare da rianimatore perché l’economia non deve fermarsi del tutto”. Il dottor Massimo Girardis, direttore del centro di terapia intensiva Covid-19 del Policlinico di Modena, nonché responsabile della formazione di «Siaarti», la società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, parla a Il Corriere della Sera. “Osserviamo un fenomeno diverso. Sicuramente i nostri reparti in alcune Regioni sono in fortissima pressione, altrove invece l’attività viene gestita senza problemi particolari. Qualche esempio. Molti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “Qualsiasi rianimatore desidererebbe idealmente vivere in un’Italia chiusa. È drammatico assistere alla morte di tante persone. Nella terapia intensiva di questo ospedale da febbraio 2020 al 6 marzo sono passate 351 persone con polmonite grave. Il 30% non ce l’hanno fatta. È un dolore che si rinnova. Ma non si può ragionare da rianimatore perché l’economia non deve fermarsi del tutto”. Il dottor Massimo Girardis, direttore del centro di terapia intensiva Covid-19 del Policlinico di Modena, nonché responsabile della formazione di «Siaarti», la società italiana di anestesia, analgesia,e terapia intensiva, parla a Il Corriere della Sera. “Osserviamo un fenomeno diverso. Sicuramente i nostri reparti inRegioni sono in fortissima pressione, altrove invece l’attività viene gestita senza problemi particolari. Qualche esempio. Molti ...

Advertising

nagia59 : RT @HuffPostItalia: Il primario di rianimazione: 'Non ho mai smesso di avere paura. In alcune regione situazione più gestibile' https://t.c… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Il primario di rianimazione: 'Non ho mai smesso di avere paura. In alcune regione situazione più gestibile' https://t.c… - Lasiciliaweb : Vittoria, Sebastiano Tiralongo primario di Rianimazione CLICCA PER LEGGERE - HuffPostItalia : Il primario di rianimazione: 'Non ho mai smesso di avere paura. In alcune regione situazione più gestibile' - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il primario di Rianimazione: «Picco di ingressi e il 30% non ce la fa. Ma oggi siamo più pronti» -