Il presidente dell' ordine dei Medici di Milano ricorda Roberto Stella | il primo medico a morire per Covid un anno fa

(Di martedì 9 marzo 2021)Carlo Rossi,deidi, hato, nel giorno in cui l'Italia supera la soglia dei 100mila morti, il nome di, ilcaduto contro ...

Advertising

CottarelliCPI : Sono profondamente grato al Presidente della Repubblica per avermi insignito venerdì scorso dell'onorificenza di Ca… - TgLa7 : #Brasile giudice della Corte suprema ha invalidato tutte le condanne penali dell'ex presidente #LuladaSilva, ripris… - repubblica : Brasile, Corte suprema annulla condanna Lula: l'ex leader si può ricandidare nel '22: Un giudice ha invalidato tutt… - eleonor31151952 : RT @TgLa7: #Brasile giudice della Corte suprema ha invalidato tutte le condanne penali dell'ex presidente #LuladaSilva, ripristinando i suo… - paladoc69 : RT @lucasofri: La Corte suprema brasiliana ha annullato le condanne dell’ex presidente Lula, che potrà nuovamente candidarsi -

Ultime Notizie dalla rete : presidente dell

ModenaToday

Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte all'exLuiz Inacio Lula da Silva dal pool di magistrati di Curitiba, titolari'inchiesta 'Lava Jato', la 'Tangentopoli brasiliana'. Lula può quindi candidarsi per le elezioni presidenziali del ...Roberto Carlo Rossi,'Ordine dei Medici di Milano, ha ricordato, nel giorno in cui l'Italia supera la soglia dei 100mila morti, il nome di Roberto Stella, il primo medico caduto contro la pandemia, il cui ...Un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva dal pool di magistrati di Curitiba, titolari dell'inchiesta "Lava Jato", l ...Grave lutto per Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia: è morto oggi pomeriggio, a Trieste, il padre Maurizio. Leggi anche > ...