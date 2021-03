Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 marzo: la preoccupazione di Vittorio (Di lunedì 8 marzo 2021) La campagna pubblicitaria per la nuova collezione del Paradiso non andrà come sperato e ciò farà preoccupare molto Vittorio. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda domani 9 marzo, si confronterà con Umberto e Federico per trovare una nuova strategia per ridare lustro al grande magazzino che rischia di vedere compromessa la propria immagine. Nel frattempo, Salvatore preoccupato per la minaccia di Mantovano, dormirà in Caffetteria mentre Ludovica verrà meno alla promessa fatta a Marcello a causa di una proposta di Adelaide. Infine, Armando soffrirà per l'allontanamento da Agnese e Giuseppe troverà un amico disposto a fare da guardiano notturno alla Caffetteria. Il Paradiso delle ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 marzo 2021) La campagna pubblicitaria per la nuova collezione delnon andrà come sperato e ciò farà preoccupare molto. L'uomo, come rivelano leIlinerenti la puntata in onda domani 9, si confronterà con Umberto e Federico per trovare una nuova strategia per ridare lustro al grande magazzino che rischia di vedere compromessa la propria immagine. Nel frattempo, Salvatore preoccupato per la minaccia di Mantovano, dormirà in Caffetteria mentre Ludovica verrà meno alla promessa fatta a Marcello a causa di una proposta di Adelaide. Infine, Armando soffrirà per l'allontanamento da Agnese e Giuseppe troverà un amico disposto a fare da guardiano notturno alla Caffetteria. Il...

