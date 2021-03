Il Papa rientra dall’Iraq: “Onorato da incontro Al Sistani” (Di lunedì 8 marzo 2021) Termina la visita di Papa Francesco in Iraq. E sul volo di ritorno, alla fine del 33esimo viaggio apostolico del Pontefice, il Santo Padre parla dello storico incontro con il grande ayatollah Al Sistani, “uomo umile e saggio”, “una luce”. “Io credo che sia stato un messaggio universale – ha detto il Papa -. Ho sentito il dovere di fare questo pellegrinaggio di fede e di penitenza e di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio: soltanto ascoltandolo si percepisce questo. Parlando di messaggi, direi che è un messaggio per tutti e lui è una persona che ha quella saggezza e anche la prudenza. Mi diceva: ‘Io da 10 anni non ricevo gente che viene a visitarmi con altri scopi politici e culturali… soltanto religiosi’. E lui è stato molto rispettoso, molto rispettoso nell’incontro. Io mi sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Termina la visita diFrancesco in Iraq. E sul volo di ritorno, alla fine del 33esimo viaggio apostolico del Pontefice, il Santo Padre parla dello storicocon il grande ayatollah Al, “uomo umile e saggio”, “una luce”. “Io credo che sia stato un messaggio universale – ha detto il-. Ho sentito il dovere di fare questo pellegrinaggio di fede e di penitenza e di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio: soltanto ascoltandolo si percepisce questo. Parlando di messaggi, direi che è un messaggio per tutti e lui è una persona che ha quella saggezza e anche la prudenza. Mi diceva: ‘Io da 10 anni non ricevo gente che viene a visitarmi con altri scopi politici e culturali… soltanto religiosi’. E lui è stato molto rispettoso, molto rispettoso nell’. Io mi sono ...

