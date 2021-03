Il Papa lascia l’Iraq: “Rimarrà sempre nel mio cuore” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo viaggio di Papa Francesco dall’inizio della pandemia è quello in Iraq, un appuntamento storico e carico di significato. Il programma. Papa Francesco torna in viaggio dopo un lungo stop causato dal Covid e si reca in Iraq. Si tratta di un nuovo evento destinato a rimanere nei libri di storia, come ogni viaggio Papale. “l’Iraq Rimarrà sempre con me, nel mio cuore Chiedo a tutti voi di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno“, ha detto Papa Francesco salutando il popolo iracheno al termine del suo viaggio. Il ritorno a Roma Il viaggio del Papa in Iraq si conclude l’8 marzo con il ritorno del Pontefice a Roma. Il volo atterra alle ore 13.00 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo viaggio diFrancesco dall’inizio della pandemia è quello in Iraq, un appuntamento storico e carico di significato. Il programma.Francesco torna in viaggio dopo un lungo stop causato dal Covid e si reca in Iraq. Si tratta di un nuovo evento destinato a rimanere nei libri di storia, come ogni viaggiole. “con me, nel mioChiedo a tutti voi di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci indietro nessuno e non discrimini nessuno“, ha dettoFrancesco salutando il popolo iracheno al termine del suo viaggio. Il ritorno a Roma Il viaggio delin Iraq si conclude l’8 marzo con il ritorno del Pontefice a Roma. Il volo atterra alle ore 13.00 ...

Advertising

vaticannews_it : #7marzo #PapaInIraq Nel saluto finale della Messa celebrata nello stadio Hariri ad Erbil, Francesco lascia al Paese… - Agenzia_Ansa : Si è conclusa la visita del Papa in Iraq. L'arrivo del volo papale è previsto intorno alle 13 a Roma. 'Terrorismo e… - RaiNews : 'L'Iraq rimarrà per sempre nel mio cuore' - Agenzia_Italia : Il Papa lascia Baghdad alla volta di Roma: 'L'Iraq rimarrà sempre con me' - nicolaPalumbo00 : RT @Agenzia_Ansa: Si è conclusa la visita del Papa in Iraq. L'arrivo del volo papale è previsto intorno alle 13 a Roma. 'Terrorismo e morte… -