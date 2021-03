Il Papa ha lasciato l'Iraq, concluso lo storico viaggio apostolico (Di lunedì 8 marzo 2021) Bergoglio si è recato a Baghdad, Mosul, dove ha pregato tra le macerie della guerra, e nella chiesa di Qaraqosh devastata dall'Isis. Poi ieri la messa celebrata da Papa Francesco nello stadio di Erbil.davanti a 10 mila persone. "L'Iraq rimarrà per sempre nel mio cuore" Leggi su rainews (Di lunedì 8 marzo 2021) Bergoglio si è recato a Baghdad, Mosul, dove ha pregato tra le macerie della guerra, e nella chiesa di Qaraqosh devastata dall'Isis. Poi ieri la messa celebrata daFrancesco nello stadio di Erbil.davanti a 10 mila persone. "L'rimarrà per sempre nel mio cuore"

