Il Papa evoca il diritto a “non migrare” E bacchetta l’Italia | “Non ha leggi a sostegno della famiglia”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) «La migrazione è undoppio.a non».Francesco parlando con la stampa nel volo di ritorno da Baghdad ha affrontato il tema che gli è caro. Quello dei migranti, ribadendo un concetto che la sinistra non ama ricordare. E cioè l’impegno di aiutare a casa propria popolazioni come quella irachena. Per metterli in condizione di guadagnarsi il pane quotidiano nella loro terra. E ancora. L’accoglienza non consiste nel farli arrivare e abbandonarli a loro stessi. «Ogni Paese deve studiare la capacità di ricevere». DaFrancesco frasi scomode per la sinistra nostrana Parlando infatti del toccante incontro con il padre di Alan Kurdi, il bambino siro-curdo di 3 anni annegato sulle spiaggeTurchia, ha ...