Il Papa è decollato da Baghdad per Roma | concluso viaggio in Iraq Il video

Il Papa è decollato da Baghdad per Roma, concluso viaggio in Iraq

Milano, 8 mar. (askanews) – L'aereo Alitalia con a bordo il Papa e il suo seguito è decollato dall'aeroporto di Baghdad poco alle 7.54 (le 9.54 in Italia), con pochi minuti di ritardo, per fare rientro a Roma. Si conclude così il viaggio di Francesco in Iraq, il primo nella storia di un pontefice nel paese medioriantale, iniziato venerdì scorso. Jorge Mario Bergoglio si è accomiatato all'aeroporto dal presidente della Repubblica d'Iraq, il curdo Barham Ahmed Salih Qassim, in una breve cerimonia di congedo, ed è poi salito a bordo del velivolo.

