Il nuovo Recovery: 191,5 miliardi, i primi solo a fino estate (Di lunedì 8 marzo 2021) Prima ancora dei singoli progetti e dei pesi e dei contrappesi con il Parlamento, il riassetto del Recovery plan targato Mario Draghi contempla novità che hanno a che fare con i soldi e con i tempi. Sono le due questioni che contano, prioritarie, perché tutto il resto si regge sulle risorse a disposizione e - letto nella prospettiva dell'impatto che il Recovery può avere sulla crescita - su quando queste risorse arriveranno in Italia per essere spese. I soldi: un'asciugatura da 196 a 191,5 miliardi. I tempi: i primi 25 miliardi arriveranno solo a fine estate. Su questi aggiustamenti, messi a punto da Bruxelles e acquisiti dal nuovo governo, il premier scopre le carte. Quello di chi gestirà i soldi è il pilastro chiamato a tenere in piedi il tutto.

