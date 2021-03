Il monito di Draghi: “Via d’uscita dal Covid non è lontana: piano vaccinazioni sarà potenziato” (Di lunedì 8 marzo 2021) “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana”: sono le parole di Mario Draghi in un videomessaggio alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il premier ha parlato della recrudescenza del virus e della necessità di accelerare sui vaccini. “Ci troviamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) “La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione deldei vaccini, una vianon”: sono le parole di Marioin un videomessaggio alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il premier ha parlato della recrudescenza del virus e della necessità di accelerare sui vaccini. “Ci troviamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

