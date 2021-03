Il mio 8 marzo lo dedico alle donne di Bondeno e ai loro fiammiferi che hanno incendiato la Storia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mio 8 marzo vorrei dedicarlo ad alcune ragazze del secolo scorso. Dico alcune ma in realtà erano tante. Più di cento secondo le testimonianze che ancora si potevano ascoltare fino a poco tempo fa dalla loro viva voce. Oggi non ci sono più. L’ultima di quelle ragazze del secolo scorso si è spenta pochi giorni fa. Parlo delle donne di Bondeno. Bondeno è un paese dell’Alto ferrarese, a pochi chilometri dal confine tra Emilia-Romagna e Lombardia. Negli ultimi anni è stato ricordato per esser stato il primo comune nella rossa Emilia ad avere un sindaco della Lega. Ma da almeno tre generazioni Bondeno è ricordato per l’eroico assalto al municipio. Un assalto tutto al femminile. Era una domenica mattina di 75 anni fa. Quel 18 febbraio 1945 le donne di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mio 8vorrei dedicarlo ad alcune ragazze del secolo scorso. Dico alcune ma in realtà erano tante. Più di cento secondo le testimonianze che ancora si potevano ascoltare fino a poco tempo fa dallaviva voce. Oggi non ci sono più. L’ultima di quelle ragazze del secolo scorso si è spenta pochi giorni fa. Parlo dellediè un paese dell’Alto ferrarese, a pochi chilometri dal confine tra Emilia-Romagna e Lombardia. Negli ultimi anni è stato ricordato per esser stato il primo comune nella rossa Emilia ad avere un sindaco della Lega. Ma da almeno tre generazioniè ricordato per l’eroico assalto al municipio. Un assalto tutto al femminile. Era una domenica mattina di 75 anni fa. Quel 18 febbraio 1945 ledi ...

