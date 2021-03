Il Milan ha ancora benzina: United e Napoli sono avvertite (Di lunedì 8 marzo 2021) Il trionfo netto e senza sofferenza del Bentegodi non deve passare inosservato: il Milan ha ancora benzina, nonostante tutto Il Milan uscito vittorioso dalla sfida del Bentegodi è una squadra in forma capace di dominare dall’inizio alla fine in uno stadio da sempre insidioso e contro una formazione che ha nelle proprie corde la kriptoninte della squadra di Pioli: pressing e ritmo alto. RESTA AGGIORNATO SU Milan NEWS 24 FATTORI – Pressing e ritmo sono stati invece i fattori che hanno permesso al Milan di ottenere tre punti facili (seppur difficili) nonostante le assenze pesanti di Ibrahimovic, Bennacer, Tonali, Rebic e Calhanoglu. Il coraggio di Pioli, che non ha chiesto alle proprie seconde linee di chiudersi in trincea bensì di osare, è stato ripagato da una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il trionfo netto e senza sofferenza del Bentegodi non deve passare inosservato: ilha, nonostante tutto Iluscito vittorioso dalla sfida del Bentegodi è una squadra in forma capace di dominare dall’inizio alla fine in uno stadio da sempre insidioso e contro una formazione che ha nelle proprie corde la kriptoninte della squadra di Pioli: pressing e ritmo alto. RESTA AGGIORNATO SUNEWS 24 FATTORI – Pressing e ritmostati invece i fattori che hanno permesso aldi ottenere tre punti facili (seppur difficili) nonostante le assenze pesanti di Ibrahimovic, Bennacer, Tonali, Rebic e Calhanoglu. Il coraggio di Pioli, che non ha chiesto alle proprie seconde linee di chiudersi in trincea bensì di osare, è stato ripagato da una ...

