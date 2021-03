Il metodo Catalanotti: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano (Di lunedì 8 marzo 2021) Stasera su Rai 1 va in onda Il metodo Catalanotti, l’ultimo episodio de Il Commissario Montalbano che – stando alla trama – vedrà il protagonista con un nuovo caso e con un grosso cambiamento dal punto di vista sentimentale. Ma vediamo insieme la trama del film. Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata al petto. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Stasera su Rai 1 va in onda Il, l’ultimo episodio de Ilche – stando alla– vedrà il protagonista con un nuovo caso e con un grosso cambiamento dal punto di vista sentimentale. Ma vediamo insieme ladel film. Carmeloè stato assassinato con una pugnalata al petto. Prestoscopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo “equo” o almeno non particolarmente esoso. Manon era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta. La Trinacriarte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente ...

