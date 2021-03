Il metodo Catalanotti | il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : metodo Catalanotti

Il ciclo de "Il Commissario Montalbano" sta per concludersi: "Il", ultimo episodio della saga tratta dai romanzi di Andrea Camilleri , andrà infatti in onda lunedì 8 marzo in prima visione e in prima serata su Rai1. Ad affiancare il protagonista, ...Marco Giusti per Dagospia luca zingaretti greta scarano il commissario montalbano il3 Tanto lo sappiamo che stasera, 8 marzo o meno, Sanremo o non Sanremo, PD o non PD, Pfizer o Astrazeneca che vi siete fatti o che aspettate di ..."Il metodo Catalanotti" è il nuovo episodio della saga di film tv dedicati al Commissario Montalbano: la trama.Greta Scarano sarà Antonia nel Metodo Catalanotti, la co protagonista del Commissario Montalbano che farà perdere la testa ...