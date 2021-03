Il messaggio di Antonella Clerici alle donne: “Al primo schiaffo dovete reagire” (Di lunedì 8 marzo 2021) Ci sono donne che magari in casa vivono delle situazioni drammatiche; Antonella Clerici coglie l’occasione mentre segue una ricetta del suo programma E’ sempre mezzogiorno, sente di dovere dire alle donne che la seguono che la violenza non va mai giustificata. E’ sempre mezzogiorno è seguitissimo da tante donne che sono in casa a quell’ora, lo sa bene che c’è qualcuna di loro che si riconoscerà come destinataria del suo messaggio. La Clerici ha iniziato da ieri a “festeggiare” le donne parlando delle caldane a Che tempo che fa, parlando con leggerezza della normalità. C’è tanta allegria nel suo programma di cucina del mezzogiorno ma si chiacchiera di tutto e arrivano anche i discorsi che tolgono la spensieratezza ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021) Ci sonoche magari in casa vivono delle situazioni drammatiche;coglie l’occasione mentre segue una ricetta del suo programma E’ sempre mezzogiorno, sente di dovere direche la seguono che la violenza non va mai giustificata. E’ sempre mezzogiorno è seguitissimo da tanteche sono in casa a quell’ora, lo sa bene che c’è qualcuna di loro che si riconoscerà come destinataria del suo. Laha iniziato da ieri a “festeggiare” leparlando delle caldane a Che tempo che fa, parlando con leggerezza della normalità. C’è tantagria nel suo programma di cucina del mezzogiorno ma si chiacchiera di tutto e arrivano anche i discorsi che tolgono la spensieratezza ma ...

