Il Mediterraneo Radio Festival nel nome di Astor Piazzolla

(Di lunedì 8 marzo 2021) La seconda edizione della rassegna dedicata al grande musicista argentino. Dieci appuntamenti in streaming dal Politeama di Catanzaro. Inaugura Duettango, chiude Javier Girotto. In mezzo jazz, classica e tanto altro

Advertising

devastantae : RT @evvovemio: Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio ti prego vacci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille sent… - lovessangio : RT @evvovemio: Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio ti prego vacci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille sent… - lehnstarxgod : RT @evvovemio: Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio ti prego vacci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille sent… - _mannaggiaa : RT @evvovemio: Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio ti prego vacci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille sent… - traimieiguai : RT @evvovemio: Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio ti prego vacci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille sent… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediterraneo Radio

Quotidiano del Sud

... scoprì il polonio, ile le tecniche necessarie a isolare gli isotopi radioattivi. Curie ... la moderna Alessandria vanta comunque un bellissimo porto affacciato sul, che saprà ...Ci saranno gli interventi di Edon Qesari dell'Università deldi Tirana che illustrerà ... passando dai quotidiani in lingua italiana del primo novecento, all'epopea diTirana ...Partirà con un omaggio ad Astor Piazzolla, a cento anni dalla sua nascita, la seconda edizione del Mediterraneo Radio Festival ...Al via la 2° edizione del Mediterraneo Radio Festival: quest'anno, in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande compositore Astor Piazzolla, l'evento si aprirà con ...