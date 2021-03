Il lavoro perduto delle donne, i sostegni in arrivo e la moltiplicazione dei contratti per i rider (Di lunedì 8 marzo 2021) LA RETROCESSIONE delle donneUno degli effetti del Covid è stato quello di aver bruciato, in meno di 12 mesi, anni di sforzi e battaglie per colmare il divario sul lavoro tra uomini e donne. I giornali anglosassoni parlano di “she-cession”, recessione al femminile, perché la crisi questa volta ha colpito soprattutto la parte femminile della forza lavoro. È una questione globale, che riguarda tutti i Paesi: negli Stati Uniti si calcola che 1,5 milioni di madri potrebbero non tornare sul posto di lavoro. Ma il problema per l’Italia è doppio, visto che già nel mondo pre-Covid eravamo tra gli ultimi in Europa per tasso di occupazione e reddito medio femminile. Cartoline dall’Italia L’indagine di Almalaurea, pubblicata in occasione dell’8 marzo, dice che nonostante le donne ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 marzo 2021) LA RETROCESSIONEUno degli effetti del Covid è stato quello di aver bruciato, in meno di 12 mesi, anni di sforzi e battaglie per colmare il divario sultra uomini e. I giornali anglosassoni parlano di “she-cession”, recessione al femminile, perché la crisi questa volta ha colpito soprattutto la parte femminile della forza. È una questione globale, che riguarda tutti i Paesi: negli Stati Uniti si calcola che 1,5 milioni di madri potrebbero non tornare sul posto di. Ma il problema per l’Italia è doppio, visto che già nel mondo pre-Covid eravamo tra gli ultimi in Europa per tasso di occupazione e reddito medio femminile. Cartoline dall’Italia L’indagine di Almalaurea, pubblicata in occasione dell’8 marzo, dice che nonostante le...

