Il governo studia nuove restrizioni: dal coprifuoco anticipato alla super zona rossa (Di lunedì 8 marzo 2021) Una nuova stretta all'orizzonte, forse già da questo fine settimana. A pochi giorni dall'entrata in vigore del primo Dpcm a firma Mario Draghi, il governo potrebbe tornare già a mettere mano alle misure di contenimento del virus su scala nazionale. Non solo limitazioni, però, perché il premier punta con decisione su un'accelerazione della campagna vaccinale come strumento principale nella lotta al Covid-19. Se, ad oggi, il decreto in vigore assegna ai presidenti delle Regioni e ai sindaci la facoltà di attuare, al bisogno, misure più restrittive rispetto a quelle dettate dalla classificazione per zone (bianca, gialla, arancione, rossa), il governo starebbe pensando di uniformare invece le regole, dando una stretta più rigorosa già alla zona gialla ...

