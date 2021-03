Il governo pensa a un mese di lockdown nazionale per accelerare la vaccinazione di massa

Advertising

fattoquotidiano : TERAPIE INTENSIVE OLTRE LA SOGLIA Situazione critica in almeno 11 Regioni, ecco dove - Maxsanti8 : RT @GiancarloDeRisi: Lockdown nazionale nei week-end. È la stretta a cui pensa il governo con coprifuoco anticipato dalle 19 alle 5. Altre… - carlo_conforti : RT @GiancarloDeRisi: Lockdown nazionale nei week-end. È la stretta a cui pensa il governo con coprifuoco anticipato dalle 19 alle 5. Altre… - eurodisgusto : RT @GiancarloDeRisi: Lockdown nazionale nei week-end. È la stretta a cui pensa il governo con coprifuoco anticipato dalle 19 alle 5. Altre… - Khallagers : Il governo però non ci pensa a chi ha gli scopamici che possono vedere solo di nascosto >:-( #disappointed -

Ultime Notizie dalla rete : governo pensa

... secondo quanto riferirono allora fonti saudite, di 'incitamento a cambiare il regime di... Negli ultimi tempi è diventata un punto di riferimento dell'opposizione russa e c'è già chiche ...... secondo le previsioni del recente accordo- Regioni). Tra gli infermieri pubblici ... Nulla se sia quello che c'è in ballo e agli enormi benefici che i cittadini italiani ne trarrebbero!" ...Uscite di casa solo per lavoro, per necessità come la spesa, urgenza tipo per andare in ospedale. O per andare andare a fare il vaccino anti Covid. Stringi stringi, il disegno ...Ad oggi nel nostro Paese sono state somministrate 5.417.678 dosi di vaccini e il totale delle persone che hanno ricevuto prima e seconda dose è 1.652.031.