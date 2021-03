Il governo Draghi pensa al lockdown nazionale: scuole chiuse e anticipo del coprifuoco (Di lunedì 8 marzo 2021) Sicilia a rischio moderato, il piano: 'Tutta Italia in zona rossa a Pasqua e coprifuoco anticipato alle 20' 5 marzo 2021 Coronavirus, in Sicilia crolla il numero dei positivi: 3 mila in meno in 24 ore ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 8 marzo 2021) Sicilia a rischio moderato, il piano: 'Tutta Italia in zona rossa a Pasqua eanticipato alle 20' 5 marzo 2021 Coronavirus, in Sicilia crolla il numero dei positivi: 3 mila in meno in 24 ore ...

Advertising

marcotravaglio : PERCHÉ NON PARLI? Non siamo così ingenui da meravigliarci se il governo Draghi assolda alcune multinazionali, tra… - fattoquotidiano : DRAGHI, PRIMA GRANA L’arruolamento di McKinsey sul Recovery plan imbarazza il governo e il ministero dell’Economia… - Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - SollazzoRosa : RT @andr900: 'Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffussione del virus ma soprattutto il governo deve fare la sua, anzi dev… - balestro_beppe : RT @VeroDeRomanis: Draghi ringrazia 'gli italiani per la disciplina e la pazienza. Ora è il governo che deve accelerare'. Discontinuità con… -