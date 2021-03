Il finale di Raised by Wolves – Una Nuova Umanità in onda l’8 marzo, la seconda stagione ci sarà? (Di lunedì 8 marzo 2021) Giunge al termine la programmazione della serie fantascientifica di Ridley Scott: il finale di Raised by Wolves – Una Nuova Umanità va in onda in anteprima esclusiva su Sky Atlantic lunedì 8 marzo, segnando la fine della prima stagione. Il finale di Raised by Wolves sarà pieno di rivelazioni sulle creature che abitano il pianeta vergine su cui due androidi stanno cercando di dare vita ad una Nuova civiltà, missione basata sull’utopia che l’assenza di conflitti religiosi possa garantire la pace e la prosperità tra gli esseri umani (qui cast e personaggi). Creata e prodotta da Aaron Guzikowski, la serie ha segnato il debutto alla regia televisiva di Ridley Scott, che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Giunge al termine la programmazione della serie fantascientifica di Ridley Scott: ildiby– Unava inin anteprima esclusiva su Sky Atlantic lunedì 8, segnando la fine della prima. Ildibypieno di rivelazioni sulle creature che abitano il pianeta vergine su cui due androidi stanno cercando di dare vita ad unaciviltà, missione basata sull’utopia che l’assenza di conflitti religiosi possa garantire la pace e la prosperità tra gli esseri umani (qui cast e personaggi). Creata e prodotta da Aaron Guzikowski, la serie ha segnato il debutto alla regia televisiva di Ridley Scott, che ...

