Il Commissario Montalbano ‘vittima’ del Metodo Catalanotti: nel nuovo film si innamora follemente di un’altra (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Zingaretti e Greta Scarano Il Metodo Catalanotti è quello applicato da un uomo che aveva una morboso attaccamento al teatro e usava ogni mezzo possibile, anche il più duro e indelicato, per scuotere gli attori della sua compagnia e far venire fuori la loro passione. Andrea Camilleri fa lo stesso con Il Commissario Montalbano nel romanzo da cui è tratto l’omonimo film in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1, mettendo in atto una trasformazione radicale, che metterà in crisi lui e i telespettatori. “Un salto nel vuoto, uno scollamento interno” lo ha definito il protagonista Luca Zingaretti, che ha anche preso in corsa le redini della regia dopo la scomparsa di Alberto Sironi. Il compianto autore, stando alle parole dell’attore, “opera un tradimento al suo personaggio, sovverte un po’ tutto, è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Zingaretti e Greta Scarano Ilè quello applicato da un uomo che aveva una morboso attaccamento al teatro e usava ogni mezzo possibile, anche il più duro e indelicato, per scuotere gli attori della sua compagnia e far venire fuori la loro passione. Andrea Camilleri fa lo stesso con Ilnel romanzo da cui è tratto l’omonimoin onda questa sera alle 21.25 su Rai 1, mettendo in atto una trasformazione radicale, che metterà in crisi lui e i telespettatori. “Un salto nel vuoto, uno scollamento interno” lo ha definito il protagonista Luca Zingaretti, che ha anche preso in corsa le redini della regia dopo la scomparsa di Alberto Sironi. Il compianto autore, stando alle parole dell’attore, “opera un tradimento al suo personaggio, sovverte un po’ tutto, è ...

Advertising

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - DenettoSimone : Hype alle stelle per la nuova puntata del commissario Montalbano di stasera - Trillafon : RT @TheHotCorn_: HOT CORN TV | #LucaZingaretti: «Montalbano? È come un vecchio amico». L’attore si racconta a #HotCorn in occasione della m… - EnricoGiannell1 : RT @repubblica: Montalbano, le certezze vacillano in 'Il metodo Catalanotti': amore, terra e lavoro: Lunedì 8 marzo su Rai 1 la nuova indag… - AleSalvi12 : RT @repubblica: Montalbano, le certezze vacillano in 'Il metodo Catalanotti': amore, terra e lavoro: Lunedì 8 marzo su Rai 1 la nuova indag… -