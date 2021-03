Il Commissario Montalbano, stasera in tv il metodo Catalanotti: orario, canale, trama, anticipazione, cast, replica e streaming (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 stasera, lunedì 8 marzo, con un nuovo film tv ricco di colpi di scena. Questa sera in prima serata Montalbano torna protagonista con “Il metodo Catalanotti”, un film tv tratto dall’omonimo romanzo ed edito da Sellerio Editore, per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingarelli. Ecco tutte le ultime anticipazioni e news sulla puntata di oggi de il Commissario Montalbano. Il Commissario Montalbano, il metodo Catalanotti stasera in tv: anticipazioni lunedì 8 marzo Il Commissario Montalbano questa sera torna alle 21.25 su Rai 1 con l’atteso film tv dal titolo “Il metodo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Iltorna su Rai 1, lunedì 8 marzo, con un nuovo film tv ricco di colpi di scena. Questa sera in prima seratatorna protagonista con “Il”, un film tv tratto dall’omonimo romanzo ed edito da Sellerio Editore, per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingarelli. Ecco tutte le ultime anticipazioni e news sulla puntata di oggi de il. Il, ilin tv: anticipazioni lunedì 8 marzo Ilquesta sera torna alle 21.25 su Rai 1 con l’atteso film tv dal titolo “Il...

Advertising

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - AndreaGobbo77 : RT @tommasofaoro: Stasera su Rai 1 torna il commissario Montalbano col giallo 'Il mistero del fratello impazzito' - tommasofaoro : Stasera su Rai 1 torna il commissario Montalbano col giallo 'Il mistero del fratello impazzito' - CorriereCitta : Il Commissario #Montalbano, stasera in tv il metodo Catalanotti: orario, canale, trama, anticipazione, cast, replic… - peppesava : RT @Ragusanews: La Stampa: il Commissario Montalbano? Tutti vorrebbero non finisse mai -