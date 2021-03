Il Commissario Montalbano | sarà davvero l’ultimo episodio? Cosa svela Zingaretti sul futuro della serie tv

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lunedì 8 marzo andrà in onda un nuovode “Il” che vedrà ancora una volta Lucavestire i panni del celebre personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. “Non c’era nessun contratto che ci obbligasse ad andare avanti” LucaDopo più di 10 anni, questo ruolo continua ad emozionare Lucache hai nostro microfoni, racconta come una passione ed un entusiasmo sinceri abbiano sempre mosso la realizzazione di ogni. “Ogni volta che abbiamo fatto qualsu, ogni, è stata fortemente voluta. Non c’era nessun contratto che ci obbligasse ad andare avanti e questo ci ha anche permesso di non abbassare mai la guardia, di non perdere ...