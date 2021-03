Il Commissario Montalbano Il Metodo Catalanotti su Rai 1 in prima tv lunedì 8 marzo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Illa puntata su Rai 1, la trama. Sarà l’ultimo film tv di? Torna Ilquesta volta con l’ultimo film intv Ildalle 21:25. Ultimo non a caso visto che sembra proprio che non si faranno nuovi film tv ma forse è presto per dirlo. Tratto dal terz’ultimo romanzo di Andrea Camilleri. La regia del film tv è di Alberto Sironi e Luca Zingaretti stesso che ha preso in mano il film dopo la morte dello storico regista. Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti. Come al solito ...

MontalbanoRai : Il Commissario Montalbano sta tornando. Il nuovo episodio 'Il metodo Catalanotti' lunedì 8 Marzo in prima serata su… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 8 marzo 2021: Il Commissario Montalbano e gli altri film

Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti rivela: 'Salvo pronto a vivere un nuovo amore' Messo alle spalle il Festival di Sanremo 2021, la Rai riabbraccia calorosamente i suoi progetti di punta. Lolita Lobosco come Il Commissario Montalbano? Luisa Ranieri: 'Sono onorata dell'accostamento' Non è un segreto: Luisa Ranieri è sposata con Luca Zingaretti, da sempre protagonista de Il Commissario Montalbano, di cui ha girato gli ultimi tre episodi in qualità di regista, dopo la scomparsa di Alberto Sironi.