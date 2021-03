Il Commissario Montalbano: il gran finale con «Il metodo Catalanotti» (Di lunedì 8 marzo 2021) L'amore, il sesso, le corna ma anche l'eterno dilemma pirandelliano dello sdoppiamento dell'io e un'immancabile omicidio, questa volta quello di uno strozzino. Ruota attorno a questi elementi Il metodo Catalanotti, in onda lunedì 8 marzo su Rai1: una puntata inedita e soprattutto storica visto che - salvo clamorosi colpi di scena - con questo episodio dopo vent'anni e trentasette film calerà per sempre il sipario su Il Commissario Montalbano. Ecco intanto tutto quello che c'è da sapere sul film tv con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci e la new entry Greta Scarano. Il Commissario Montalbano, tutto su Il metodo Catalanotti Carmelo Catalanotti (Carlo Cartier) è stato assassinato con una pugnalata nel petto ma la strana ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) L'amore, il sesso, le corna ma anche l'eterno dilemma pirandelliano dello sdoppiamento dell'io e un'immancabile omicidio, questa volta quello di uno strozzino. Ruota attorno a questi elementi Il, in onda lunedì 8 marzo su Rai1: una puntata inedita e soprattutto storica visto che - salvo clamorosi colpi di scena - con questo episodio dopo vent'anni e trentasette film calerà per sempre il sipario su Il. Ecco intanto tutto quello che c'è da sapere sul film tv con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci e la new entry Greta Scarano. Il, tutto su IlCarmelo(Carlo Cartier) è stato assassinato con una pugnalata nel petto ma la strana ...

