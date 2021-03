“Il Commissario Montalbano” anticipazioni episodio 8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Nato dalla straordinaria penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, “Il Commissario Montalbano” torna protagonista su Rai1 con “Il metodo Catalanotti”, un nuovo attesissimo film tv, tratto dall’omonimo romanzo (Sellerio Editore), per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti, in onda in prima visione e in prima serata lunedì 8 marzo. Ad affiancare Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta l’affiatatissimo gruppo di attori che ha reso negli anni “Montalbano” un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Nato dalla straordinaria penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, “Il” torna protagonista su Rai1 con “Il metodo Catalanotti”, un nuovo attesissimo film tv, tratto dall’omonimo romanzo (Sellerio Editore), per la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti. Una produzione Palomar con la partecipazione di Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra con Max Gusberti, in onda in prima visione e in prima serata lunedì 8. Ad affiancare Luca Zingaretti ritroveremo ancora una volta l’affiatatissimo gruppo di attori che ha reso negli anni “” un vero e proprio cult: Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta in quelli di Fazio, Angelo Russo nelle vesti dell’agente Catarella e la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo ...

Advertising

RaiNews : Il metodo Catalanotti racconta la passione di Camilleri per il teatro e offre un aspetto inedito del protagonista… - Corriere : Attesa per il Commissario Montalbano, stasera l’ultimo episodio de “Il metodo Catalano... - Raiofficialnews : Nato dalla straordinaria penna di Andrea Camilleri, #IlCommissarioMontalbano torna protagonista con 'Il metodo Cata… - COLIZZIALMERICO : ?? 6 maggio 1999, Salvo #Montalbano esce dai #romanzi di Andrea #Camilleri per farsi corpo e volto, quello di Luca… - rep_palermo : I set di Montalbano: 'Che fatica trovare la casa del commissario. Ecco come ho fatto' [di Giorgio Caruso] [aggiorna… -