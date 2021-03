Il cloro dell’acqua della piscina alleato contro l’acne

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilpresente nell’acquaha un’azione disinfettante e dunque può contribuire a risolvere il problema delI problemi di acne non precludono l’attività in: a differenza di quello che comunemente si crede, ilpresente nell’acquanon solo non nuoce alla pelle acneica ma addirittura le giova, disinfettandola. A spiegarlo è Marcello Monti, responsabileDermatologia in Humanitas… L'articolo Corriere Nazionale.