Il Castello di vetro | la storia vera di Jeannette Walls

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ildiun film racconto delladella giornalista. Il percorso di un’infanzia nomade e travagliata, fino al profondo amore per la vita e l’umanità Ildidiretto da Destin Daniel Cretton, il film più discusso in assoluto incentrato sull’incredibile e travagliata infanzia nomade di. Tratto dal romanzo autobiografico didopo anni in veste di giornalista, decide di mettere nero su bianco ladella sua infanzia. Caratterizzata da genitori eccentrici con principi, valori e un’educazioni fuori dal comune, un film verità che mostra non solo la durezza della vita, ma la tenacia di ...