Il canale d’emergenza contro il revenge porn lanciato dal Garante della Privacy l’8 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Un primo passo, in una data simbolica. Nella giornata internazionale per i diritti delle donne dell’8 marzo, il Garante della Privacy ha annunciato l’apertura, attraverso uno spazio dedicato sul proprio sito internet, di un portale di segnalazione preventiva contro il revenge porn. Si tratta di un’iniziativa figlia di un progetto pilota partito lo scorso anno e che ha visto il coinvolgimento di Facebook: un canale contro revenge porn, dunque, rappresenta una nuova arma per fare in modo che le immagini sessualmente esplicite, girate o diffuse senza il consenso della vittima, possano essere cancellate da Facebook e Instagram, limitandone la circolazione e, di conseguenza, i loro effetti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 marzo 2021) Un primo passo, in una data simbolica. Nella giornata internazionale per i diritti delle donne dell’8, ilha annunciato l’apertura, attraverso uno spazio dedicato sul proprio sito internet, di un portale di segnalazione preventivail. Si tratta di un’iniziativa figlia di un progetto pilota partito lo scorso anno e che ha visto il coinvolgimento di Facebook: un, dunque, rappresenta una nuova arma per fare in modo che le immagini sessualmente esplicite, girate o diffuse senza il consensovittima, possano essere cancellate da Facebook e Instagram, limitandone la circolazione e, di conseguenza, i loro effetti ...

